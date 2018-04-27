Тюменцы заплатили почти 50 млрд налогов в первом квартале 2018 года

Тюменской области собрали за первый квартал текущего года (с января по март) порядка 49,9 миллиарда рублей налогов. В прошлом году за аналогичные период собрали только 40 миллиардов рублей.

— В федеральный бюджет перечислено 28,8 миллиарда рублей, — рассказали в пресс-службе тюменской налоговой службы . — В бюджет Тюменской области переведен 21 миллиард рублей, что на 6,5 миллиарда больше чем за первый квартал прошлого года.

В регионе остались поступления от налога на доходы физических лиц (10,7 миллиарда рублей), налоги на прибыль (порядка 7 миллиардов рублей), налоги на совокупный доход (988 миллионов рублей), имущественные налоги (1,4 миллиарда рублей), акцизы (886 миллионов рублей).