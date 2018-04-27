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Тюменцы заплатили почти 50 млрд налогов в первом квартале 2018 года
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Тюменцы заплатили почти 50 млрд налогов в первом квартале 2018 года 

72.ru 45 минут назад
Фото: 72.ru
В Тюменской области собрали за первый квартал текущего года (с января по март) порядка 49,9 миллиарда рублей налогов. В прошлом году за аналогичные период собрали только 40 миллиардов рублей.
— В федеральный бюджет перечислено 28,8 миллиарда рублей, — рассказали в пресс-службе тюменской налоговой службы. — В бюджет Тюменской области переведен 21 миллиард рублей, что на 6,5 миллиарда больше чем за первый квартал прошлого года.
В регионе остались поступления от налога на доходы физических лиц (10,7 миллиарда рублей), налоги на прибыль (порядка 7 миллиардов рублей), налоги на совокупный доход (988 миллионов рублей), имущественные налоги (1,4 миллиарда рублей), акцизы (886 миллионов рублей).
Пока сотрудники тюменской ИФНС отчитываются об увеличении сборов, их руководитель находится под домашним арестом. Тамарой Зыковой заинтересовалось ФСБ. Официально причины задержания начальницы региональной налоговой службы не комментируют. По одной из версий она получила взятку в 100 миллионов рублей, по другой — совершила мошенничество и злоупотребила своими полномочиями.
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