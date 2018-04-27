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Сбербанк и «Яндекс» создают российский Amazon
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Сбербанк и «Яндекс» создают российский Amazon 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Сбербанк и «Яндекс» намерены построить на базе «Яндекс. Маркета» российский Amazon, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс. Маркета», в котором будут владеть равными неконтрольными долями, передает РИА Новости. Новая компания оценена в 60 миллиардов рублей, Сбербанк приобрел вновь выпущенные акции «Яндекс. Маркета» на 30 миллиардов рублей, 10% акций пойдет на формирование опционного фонда для команды «Яндекс. Маркета».
«Перед компанией стоят амбициозные задачи. Мы хотим построить на базе «Яндекс. Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», — сказал Греф. По его словам, стороны надеются, что текущая команда менеджеров будет прилагать все усилия к тому, чтобы достичь заданных параметров развития бизнеса.
Греф отметил, что полученные от Сбербанка 30 миллиардов рублей «Яндекс. Маркет» должен будет направить на то, чтобы развить компанию в полноценный маркетплейс.
«Яндекс. Маркет» будет создавать новые удобные и безопасные сервисы для пользователей, а также современные технологические решения для наших партнеров. Мы собрали профессиональную и мотивированную команду, нацеленную на то, чтобы стать одним из крупнейших игроков российского онлайн-ритейла», —отметил в свою очередь генеральный директор совместного предприятия «Яндекс. Маркет» Максим Гришаков.
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