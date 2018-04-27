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S&P подтвердило рейтинг «Лукойла»
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S&P подтвердило рейтинг «Лукойла» 

Прайм 23 минуты назад
S&P подтвердило рейтинг "Лукойла" на уровне «BBB», прогноз стабильный, говорится в сообщении компании.
Прайм: последние новости
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