Ещё
Олег Дерипаска, спасая «Русал», помог укрепиться рублю, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Олег Дерипаска, спасая «Русал», помог укрепиться рублю, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари» 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
В пятницу, 27 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 90 коп. (-0,57%), до 62,15 руб., курс евро — на 47 коп. (-0,62%), до 75,41 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд (-34,69%), евро/рубль — 999,1 млн евро (-69,43%).
Пятничные торги по рублю завершились ростом. В первой половине торгов его укреплению способствовали повышение индекса государственных облигаций России (RGBI) и снижение доходности американских облигаций. Курс доллара к рублю снижался до 62,30 руб., курс евро — до 75,27 руб.
Участники рынка нейтрально отреагировали на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Темпы роста рубля ускорились на американской сессии после публикации новостей о решении Олега Дерипаски пойти на уступки США. Он согласился на сокращение своей доли в компании «Русал» до уровня ниже 50%, а также покинуть её совет директоров. На новостях курс доллара снижался до 61,70 руб., курс евро — до 74,70 руб.
Дополнительный восходящий импульс российской валюте придали дешевеющий доллар США и снижение геополитической напряженности на Корейском полуострове.
Доллар подешевел после выхода отчета по ВВП США за 1 квартал 2018 года. Экономика США замедлилась в первом квартале до 2,3%. Годовой показатель превысил прогнозное значение 2,0%, но оказались значительно ниже предыдущего значения 2,9%.
В пятницу встретились главы Северной и Южной Кореи. Во время встречи они намерены обсудить вопросы улучшения отношений, мира и перспектив воссоединения.
После выхода американской статистики доходность 10-ти летних казначейских облигаций снизилась до 2,95%, чем облегчила курсу рубля продвижение вверх. К закрытию торгов рубль оказался под давлением со стороны снижения нефтяных котировок на 0,42%.
Мировые биржи в субботу, 28 апреля, закрыты на выходные. Торги на Мосбирже проводятся в штатном режиме за понедельник. Торговые объемы на внутреннем рынке, скорее всего, будут низкими, а ценовые колебания сохранятся на текущих уровнях в пределах 50 копеек.
Прайм: последние новости
Мегафон: Сотовые ритейлеры "Связной" и "Евросеть" будут объединены СМИ: Дерипаска намерен сохранить контроль над "Русалом", несмотря на санкции США Группа "Сафмар" приобрела НПФ "Доверие"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте65
«Он не должен был сесть»10
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»51
Медведев выступит в последний раз в нынешней должности86
Трамп и Меркель «проехались» по России
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение