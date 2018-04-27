Fitch улучшило ожидания по рейтингам Азиатско-Тихоокеанского Банка

Рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило ожидания по находящимся на пересмотре рейтингам Азиатско-Тихоокеанского Банка . Банковские рейтинги дефолта эмитента в настоящий момент находятся на пересмотре с позитивными ожиданиями вместо негативных (статус Rating Watch Positive вместо Negative), свидетельствует сообщение агентства.

Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Fitch. Уточним, что долгосрочные РДЭ банка в иностранной и национальной валюте находятся на уровне «CCC», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте — на уровне «C». Агентство также подтвердило рейтинг устойчивости банка на уровне «f».

Рейтинговое действие связано с объявленным накануне решением Банка России о финансовом оздоровлении АТБ с применением средств Фонда консолидации банковского сектора. Статус Rating Watch Positive отражает мнение Fitch о снижении риска потерь для приоритетных кредиторов банка. Мнение основано на заявлениях ЦБ о том, что банк продолжит выполнять свои обязательства, и на прецедентах по другим санируемым с участием ФКБС банкам, когда приоритетные кредиторы также не понесли потери, хотя банки допустили дефолт по субординированному долгу.

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Допустит ли банк дефолт по субординированным обязательствам, будет зависеть от оценки Центробанком капитальной позиции АТБ, указывают аналитики. На конец 2017 года у банка был субординированный кредит на 30 млн долларов от международного финансового института и действующие евробонды на 42 млн долларов, что составляло около 4% от взвешенных по риску активов банка.

Подтверждение рейтинга устойчивости на уровне «f» отражает точку зрения Fitch, что ЦБ, вероятно, потребует принятия банком мер по укреплению платежеспособности и восстановлению устойчивости. Согласно данным АТБ, по состоянию на конец I квартала 2018 года банк создал все необходимые резервы по своей рухнувшей «дочке» — М2М Прайвет Банку и соблюдал минимальные регулятивные требования к капиталу, однако все три норматива достаточности капитала были ниже требуемых уровней с учетом надбавок.