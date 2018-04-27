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Fitch улучшило ожидания по рейтингам Азиатско-Тихоокеанского Банка
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Fitch улучшило ожидания по рейтингам Азиатско-Тихоокеанского Банка 

Банки.ру 30 минут назад
Рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило ожидания по находящимся на пересмотре рейтингам Азиатско-Тихоокеанского Банка. Банковские рейтинги дефолта эмитента в настоящий момент находятся на пересмотре с позитивными ожиданиями вместо негативных (статус Rating Watch Positive вместо Negative), свидетельствует сообщение агентства.
Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Fitch. Уточним, что долгосрочные РДЭ банка в иностранной и национальной валюте находятся на уровне «CCC», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте — на уровне «C». Агентство также подтвердило рейтинг устойчивости банка на уровне «f».
Рейтинговое действие связано с объявленным накануне решением Банка России о финансовом оздоровлении АТБ с применением средств Фонда консолидации банковского сектора. Статус Rating Watch Positive отражает мнение Fitch о снижении риска потерь для приоритетных кредиторов банка. Мнение основано на заявлениях ЦБ о том, что банк продолжит выполнять свои обязательства, и на прецедентах по другим санируемым с участием ФКБС банкам, когда приоритетные кредиторы также не понесли потери, хотя банки допустили дефолт по субординированному долгу.
Новость
Допустит ли банк дефолт по субординированным обязательствам, будет зависеть от оценки Центробанком капитальной позиции АТБ, указывают аналитики. На конец 2017 года у банка был субординированный кредит на 30 млн долларов от международного финансового института и действующие евробонды на 42 млн долларов, что составляло около 4% от взвешенных по риску активов банка.
Подтверждение рейтинга устойчивости на уровне «f» отражает точку зрения Fitch, что ЦБ, вероятно, потребует принятия банком мер по укреплению платежеспособности и восстановлению устойчивости. Согласно данным АТБ, по состоянию на конец I квартала 2018 года банк создал все необходимые резервы по своей рухнувшей «дочке» — М2М Прайвет Банку и соблюдал минимальные регулятивные требования к капиталу, однако все три норматива достаточности капитала были ниже требуемых уровней с учетом надбавок.
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