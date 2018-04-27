«Мегафон» купил владельца частот 5G в Москве за 720 млн рублей

«Мегафон» закрыл сделку по покупке компании «Неопринт», основным активом которой являются диапазоны частот 5G в Москве , сообщила пресс-служба мобильного оператора.

«"Мегафон" завершил приобретение 100% доли в уставном капитале ООО «Неоспринт», которому принадлежит полоса частот 24 МГц в спектре 3,4 — 3,6 ГГц в Москве. Это третий по величине частотным ресурс в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, доступный в Москве, — сообщила пресс-служба «Мегафона». — Общий объем сделки составляет 720 млн рублей. «Мегафон» выплатит 70% не позднее 7 мая 2018 года, а оставшаяся часть, в соответствии с любыми необходимыми корректировками, будет выплачена спустя 3 месяца».

Полученный в результате покупки «Неопринта» спектр частот позволит оператору развивать сети 5G в Москве, отмечают в компании. «"Мегафон" планирует задействовать данный спектр для развертывания опытной сети 5G уже в июне в рамках мероприятий Чемпионата мира по футболу, которые будут проводиться в столице», — отмечается в сообщении компании.