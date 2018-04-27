Ещё
«Мегафон» купил владельца частот 5G в Москве за 720 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мегафон» купил владельца частот 5G в Москве за 720 млн рублей 

Rambler News Service 30 минут назад
«Мегафон» закрыл сделку по покупке компании «Неопринт», основным активом которой являются диапазоны частот 5G в Москве, сообщила пресс-служба мобильного оператора.
«"Мегафон" завершил приобретение 100% доли в уставном капитале ООО «Неоспринт», которому принадлежит полоса частот 24 МГц в спектре 3,4 — 3,6 ГГц в Москве. Это третий по величине частотным ресурс в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, доступный в Москве, — сообщила пресс-служба «Мегафона». — Общий объем сделки составляет 720 млн рублей. «Мегафон» выплатит 70% не позднее 7 мая 2018 года, а оставшаяся часть, в соответствии с любыми необходимыми корректировками, будет выплачена спустя 3 месяца».
Полученный в результате покупки «Неопринта» спектр частот позволит оператору развивать сети 5G в Москве, отмечают в компании. «"Мегафон" планирует задействовать данный спектр для развертывания опытной сети 5G уже в июне в рамках мероприятий Чемпионата мира по футболу, которые будут проводиться в столице», — отмечается в сообщении компании.
Rambler News Service: последние новости
«Сумма» приостановила все переговоры по продаже НМТП до выяснения ситуации с акционером «Газпром» определит маршрут продолжения «Турецкого потока» в Европу в ближайшее время Экспортная цена на газ «Газпрома» в IV квартале выросла на 23% — до $219 за тыс. кубометров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников7
На Украине захотели забрать Крымский мост412
«Завоевывающий Европу» Путин попал на обложку журнала174
Дерипаска согласился выполнить условие США47
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине399
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение