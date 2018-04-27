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«Сбербанк» и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного маркетплейса и оценили его почти в $1 млрд
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«Сбербанк» и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного маркетплейса и оценили его почти в $1 млрд 

RB.ru 43 минуты назад
Компании будут владеть в СП равными долями — по 50% акций. «Сбербанк» приобрел акции «Яндекс. Маркета» на сумму в 30 млрд рублей, причем 10% акций пойдет на создание опционного фонда для команды «Маркета», говорится в сообщении.
Новый маркетплейс — онлайн-площадка с товарами от разных продавцов — будет использовать инфраструктуру и технологии обеих компаний. Компания займется тремя видами деятельности:
Созданием маркетплейса, который самостоятельно займется обслуживанием заказов, организацией логистики и доставкой товаров;
Развитием трансграничной онлайн-торговли;
Развитием «Яндекс. Маркета», который продолжит работать «как площадка для выбора товаров и сравнения цен».
Возглавит совместное предприятие гендиректор «Яндекс. Маркета» Максим Гришаков.
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