«Сбербанк» и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного маркетплейса и оценили его почти в $1 млрд

Компании будут владеть в СП равными долями — по 50% акций. «Сбербанк» приобрел акции «Яндекс. Маркета» на сумму в 30 млрд рублей, причем 10% акций пойдет на создание опционного фонда для команды «Маркета», говорится в сообщении. Новый маркетплейс — онлайн-площадка с товарами от разных продавцов — будет использовать инфраструктуру и технологии обеих компаний. Компания займется тремя видами деятельности: Созданием маркетплейса, который самостоятельно займется обслуживанием заказов, организацией логистики и доставкой товаров; Развитием трансграничной онлайн-торговли; Развитием «Яндекс. Маркета», который продолжит работать «как площадка для выбора товаров и сравнения цен». Возглавит совместное предприятие гендиректор «Яндекс. Маркета» Максим Гришаков