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Группа «Черкизово» втрое увеличила квартальные продажи индейки
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Группа «Черкизово» втрое увеличила квартальные продажи индейки 

Rambler News Service 28 минут назад
Группа «Черкизово» увеличила продажи индейки в I квартале 2018 года на 192% — с 3,34 тыс. до 9,74 тыс. тонн, сообщает компания.
«Совместное предприятие группы «Тамбовская индейка» работало на полной мощности, продемонстрировав значительное увеличение объема производства по сравнению с I кварталом 2017 г., при этом относительно предыдущего квартала показатель практически не изменился. В то же время возвращение на рынок основного конкурента в конце 2017 года оказало неблагоприятное воздействие на цену реализации», — говорится в сообщении.
Объем продаж мяса кур, основное направление компании, вырос на 10% — до 137,55 тыс. тонн. При этом средняя цена реализации мяса курицы снизилась на 11%. Из сообщения следует, что падение средней цены реализации в данном сегменте «было обусловлено эффектом высокой базы 2017 года, а также сезонным снижением спроса по сравнению с предыдущим кварталом».
Продажи свинины по итогам I квартала выросли в годовом выражении на 29% — до 54,84 тыс. тонн. Объем производства в данном сегменте вырос на 28% — до 57,52 тыс. тонн. За год средняя стоимость реализации свинины снизилась на 11%, до 81,59 рубля.
Группа компаний «Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мяса кур, свинины и продуктов мясопереработки, который включает в себя 8 птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, 6 мясоперерабатывающих предприятий, а также 8 комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельскохозяйственных земель. В портфеле «Черкизово» такие бренды, как «Черкизовский», «Петелинка», «Империя вкуса»
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