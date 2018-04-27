Группа «Черкизово» втрое увеличила квартальные продажи индейки

Группа «Черкизово» увеличила продажи индейки в I квартале 2018 года на 192% — с 3,34 тыс. до 9,74 тыс. тонн, сообщает компания.

«Совместное предприятие группы «Тамбовская индейка» работало на полной мощности, продемонстрировав значительное увеличение объема производства по сравнению с I кварталом 2017 г., при этом относительно предыдущего квартала показатель практически не изменился. В то же время возвращение на рынок основного конкурента в конце 2017 года оказало неблагоприятное воздействие на цену реализации», — говорится в сообщении.

Объем продаж мяса кур, основное направление компании, вырос на 10% — до 137,55 тыс. тонн. При этом средняя цена реализации мяса курицы снизилась на 11%. Из сообщения следует, что падение средней цены реализации в данном сегменте «было обусловлено эффектом высокой базы 2017 года, а также сезонным снижением спроса по сравнению с предыдущим кварталом».

Продажи свинины по итогам I квартала выросли в годовом выражении на 29% — до 54,84 тыс. тонн. Объем производства в данном сегменте вырос на 28% — до 57,52 тыс. тонн. За год средняя стоимость реализации свинины снизилась на 11%, до 81,59 рубля.