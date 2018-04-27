«Россети» ожидают решения вопроса о передаче сетевой компании Минобороны до конца года 

«Россети» надеются в 2018 году на решение вопроса о возможной передаче компании электросетей, принадлежащих Минобороны, заявил журналистам глава «Россетей» Павел Ливинский.
«В этом году, я думаю, сделаем (оценку). Обязаны сделать, это наши пожелания», — сказал Ливинский.
По его словам, после этого компания рассчитывает окончательно договориться с Минобороны.
Ливинский уточнил, что сети могут быть преданы «Россетям» в счет долга.
Как ранее сообщала газета «Коммерсант», «Оборонэнергосбыт» (ОЭС) может погасить 4,3 млрд рублей долга за электроэнергию перед «Россетями» через передачу кредитору электросетевых активов Минобороны в «Оборонэнерго».