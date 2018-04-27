«Россети» ожидают решения вопроса о передаче сетевой компании Минобороны до конца года

«В этом году, я думаю, сделаем (оценку). Обязаны сделать, это наши пожелания», — сказал Ливинский.

По его словам, после этого компания рассчитывает окончательно договориться с Минобороны.

Ливинский уточнил, что сети могут быть преданы «Россетям» в счет долга.