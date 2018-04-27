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«Газпром» не откажется от Украины
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«Газпром» не откажется от Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что очевидно, что определенный объем транзита газа через Украину после 2019 года будет законтрактован на взаимоприемлемых условиях.
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"Хочу еще раз обратить внимание на то, что мы никогда не говорили о прекращении транзита через Украину. Речь шла о том, что мы не предполагали и не предполагаем продлевать действующий контракт на транзит, который окончится в 2019 году", — сказал Медведев в ходе телефонной конференции.
При этом он отметил, что согласно поручению президента РФ Владимира Путина, "Газпром" начал вести переговоры с украинскими коллегами о судьбе транзита после 2019 года.
"Параметры этого транзита газа: объемы, сроки, условия, направления — они будут определены в ходе переговоров. Поэтому, то, что, надеюсь, определенный объем транзита будет законтрактован на удовлетворительных, взаимоприемлемых условиях, то это очевидно. Поэтому еще есть время для этих переговоров", — добавил Медведев.
В апреле председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.
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