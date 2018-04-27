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S&P оставило рейтинг Промсвязьбанка в списке на пересмотр
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S&P оставило рейтинг Промсвязьбанка в списке на пересмотр 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Международное рейтинговое агентство S&P оставило долгосрочный кредитный рейтинг Промсвязьбанка на уровне «B+» в списке на пересмотр с возможным дальнейшим повышением, говорится в сообщении агентства.
Рейтинг был помещен в список на пересмотр 29 января 2018 года. В то же время краткосрочный кредитный рейтинг банка подтвержден на уровне «B».
"Это означает, что нам необходимо больше ясности для того, чтобы оценить потенциальный рост вероятности государственной поддержки банку, учитывая его новую роль в обслуживании государственного оборонного сектора. Эти изменения могут привести к пересмотру нашей оценки собственной кредитоспособности (SACP) банка", — говорится в сообщении S&P.
С середины декабря прошлого года Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Власти РФ в январе объявили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка.
S&P ожидает, что в ближайшие пару месяцев «финансовая реабилитация» Промсвязьбанка будет завершена, и правительство станет прямым владельцем банка.
В течение ближайших трех месяцев агентство планирует вывести рейтинги банка из списка на пересмотр, поскольку оно ожидает получить больше информации о будущей стратегии развития бизнеса и управлении, а также профиле активов. Повышение рейтингов возможно в том случае, если S&P решит, что роль Промсвязьбанка для правительства возросла, а связь с правительством укрепилась.
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