Сбербанк и «Яндекс» создадут российский Amazon

Греф: Сбербанк и «Яндекс» намерены создать российский Amazon

Так Греф прокомментировал закрытие сделки по созданию совместного предприятия двух компаний на базе «Яндекс. Маркета».

«Перед компанией стоят амбициозные задачи в соответствии с тем бизнес-планом, который мы согласовали с компанией «Яндекс» как акционеры. Мы хотим построить на базе «Яндекс. Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», — приводит РИА Новости слова Грефа.

В августе прошлого года сообщалось, что Сбербанк и «Яндекс» подписали соглашение о намерении создать совместное предприятие на базе «Яндекс. Маркета».