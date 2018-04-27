Ещё
Сбербанк и «Яндекс» создадут российский Amazon
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Греф: Сбербанк и «Яндекс» намерены создать российский Amazon 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк вместе с «Яндексом» намерены построить на базе «Яндекс. Маркета» российский аналог онлайн-магазина Amazon.
Так Греф прокомментировал закрытие сделки по созданию совместного предприятия двух компаний на базе «Яндекс. Маркета».
«Перед компанией стоят амбициозные задачи в соответствии с тем бизнес-планом, который мы согласовали с компанией «Яндекс» как акционеры. Мы хотим построить на базе «Яндекс. Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», — приводит РИА Новости слова Грефа.
В августе прошлого года сообщалось, что Сбербанк и «Яндекс» подписали соглашение о намерении создать совместное предприятие на базе «Яндекс. Маркета».
RT на русском: последние новости
«Газпром»: первая нитка «Турецкого потока» достигнет берега Турции в мае Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ В Facebook заявили о рекордной прибыли несмотря на скандал с передачей данных
Комментарии2  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников7
На Украине захотели забрать Крымский мост407
«Завоевывающий Европу» Путин попал на обложку журнала166
Дерипаска согласился выполнить условие США42
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине396
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение