«Сбербанк» и «Яндекс» закрыли сделку по созданию СП на базе «Яндекс. Маркета»

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«Сумма» приостановила все переговоры по продаже НМТП до выяснения ситуации с акционером

Wintershall уверена в спросе на российский газ в ЕС в будущем

Renault ожидает роста авторынка в России в 2018 году на 10%