«Сбербанк» и «Яндекс» закрыли сделку по созданию СП на базе «Яндекс. Маркета» 

«Сбербанк» и «Яндекс» закрыли сделку о создании совместного предприятия на базе «Яндекс. Маркета», сообщила пресс-служба «Яндекса».
«На момент закрытия сделки предприятие оценивается в 60 млрд рублей. «Яндекс» и «Сбербанк» будут владеть равными неконтрольными долями в компании. Сбербанк приобрел вновь выпущенные акции «Яндекс. Маркета» на сумму 30 миллиардов рублей. Десять процентов акций пойдёт на формирование опционного фонда для команды Яндекс. Маркета. Совместное предприятие возглавит генеральный директор Яндекс. Маркета Максим Гришаков», — сообщила пресс-служба «Яндекса».