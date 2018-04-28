Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию «российского Amazon»

Сделку по созданию СП в сфере электронной коммерции провели "Яндекс" Сбербанк . Банк планирует, что благодаря ей будет создан «российский Amazon ». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Компании год работали над этой сделкой, получили разрешения для нее, теперь ее правовая сторона закрыта.