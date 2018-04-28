Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию «российского Amazon» 

Сделку по созданию СП в сфере электронной коммерции провели "Яндекс" и Сбербанк. Банк планирует, что благодаря ей будет создан «российский Amazon». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Компании год работали над этой сделкой, получили разрешения для нее, теперь ее правовая сторона закрыта.
В 60 миллиардов рублей оценивается предприятие. Сбербанк и «Яндекс» владеют равными неконтрольными долями. Банк купил вновь выпущенные акции «Яндекс. Маркета» на 30 миллиарда рублей. Деньги будут направлены на преображение компании в полноценный маркетплей. Десять процентов ее акций пойдут на создание опционного фонда для команды «Яндекс. Маркета». Возглавит СП гендиректор «Яндекс. Маркета» Максим Гришаков.