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Дерипаска согласился выполнить условие США
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Дерипаска согласился выполнить условие США 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Российский миллиардер Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50%, сообщили в компании. Ранее США давали понять, что готовы снять санкции с «Русала» (входит в En+ Group), если Дерипаска откажется от контроля над компанией.
≥≥ Русал» Дерипаски нашел способ обойти санкции
Группа компаний сообщает, что Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ и дал согласие на вхождение новых независимых директоров, передает РИА «Новости».
En+ Group также обратилась в американский минфин с просьбой продлить разрешение на ее операции до 31 октября.
Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Дерипаска якобы планирует сохранить контроль над «Русалом». Компания назвала эти сообщения «вымыслом» и раскритиковала Bloomberg за публикацию информации от анонимных источников «сомнительного качества».
Напомним, в понедельник Соединенные Штаты не исключили возможности снятия санкций с компании «Русал» в случае, если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. Своим заявлением американский минфин помог «Русалу» за два дня вернуть 122 млрд рублей капитализации. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скрытой ловушке, которая содержится в американском плане «прощения „Русала“.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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