Ещё
У Samsung рекордная выручка из-за спроса на майнинг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Samsung рекордная выручка из-за спроса на майнинг 

BitCryptoNews 55 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Компания Samsung Electronics отчиталась о 58% росте прибыли за I квартал 2018 года по сравнению с прошлым годом. В компании уверены, что такой показатель был достигнут в частности за счет покупателей майнингового оборудования. Во время своего доклада, посвященного финансовым результатам компании за I квартал 2018 года, вице-президент Samsung по отношениям с инвесторами Роберт М. Йи отметил, что значительная роль в том, что компания установила в этом году рекорд по росту операционной прибыли, достигнув показателя $14 млрд, принадлежит покупателям майнингового оборудования. Напомним, в феврале этого года южнокорейский производитель начал выпускать новые 8— и 11-нанометровые графические процессоры специально для майнеров. Ранее мы писал о том, как Samsung начинает завоевывать рынок майнинга.
текст: Антон Кузнецов, фото: Samsung Newsroom / Flickr
BitCryptoNews: последние новости
Американская блокчейн компания откроет офис в Москве на 1,5 тыс. кв.м. В России с ограничениями работает YouTube Роскомнадзор невольно помогает Telegram привлекать новых пользователей и инвестиции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников7
На Украине захотели забрать Крымский мост384
«Завоевывающий Европу» Путин попал на обложку журнала126
Путин поблагодарил россиян за понимание263
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине387
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение