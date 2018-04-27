У Samsung рекордная выручка из-за спроса на майнинг 

Компания Samsung Electronics отчиталась о 58% росте прибыли за I квартал 2018 года по сравнению с прошлым годом. В компании уверены, что такой показатель был достигнут в частности за счет покупателей майнингового оборудования. Во время своего доклада, посвященного финансовым результатам компании за I квартал 2018 года, вице-президент Samsung по отношениям с инвесторами Роберт М. Йи отметил, что значительная роль в том, что компания установила в этом году рекорд по росту операционной прибыли, достигнув показателя $14 млрд, принадлежит покупателям майнингового оборудования. Напомним, в феврале этого года южнокорейский производитель начал выпускать новые 8— и 11-нанометровые графические процессоры специально для майнеров. Ранее мы писал о том, как Samsung начинает завоевывать рынок майнинга.
текст: Антон Кузнецов, фото: Samsung Newsroom / Flickr