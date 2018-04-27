В ЦБ рассказали об итогах ПИФов для неквалифицированных инвесторов за 2017 год

Стоимость чистых активов (СЧА) паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для неквалифицированных инвесторов увеличилась по итогам 2017 года на 68,4 млрд рублей, до 689,1 млрд Об этом свидетельствует отчетность фондов, опубликованная на сайте регулятора

Основной причиной увеличения СЧА в течение 2017 года послужил приток денежных средств от инвесторов, в первую очередь — в фонды открытого типа, ориентированные на работу с населением. Совокупное увеличение СЧА открытых ПИФ по итогам 2017 года составило 85,3 млрд рублей, интервальных — 0,4 млрд рублей. В свою очередь СЧА закрытых ПИФ сократилась на 17,3 млрд рублей.

По итогам 2017 года доходность фондов открытого типа, которые в течение года привлекли наибольший объем средств от инвесторов и вкладываются в инструменты фондового рынка, составила 8,3%, интервального — 4,4%.

Топ-5 крупнейших открытых ПИФов продемонстрировали доходность на уровне 10,9%, положительную доходность по итогам года показало около 70% всех открытых фондов, а их медианная доходность оказалась на уровне 5,1%.

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