Стоимость «Силы Сибири» превысила 1 трлн рублей 

Строительство установки комплексной подготовки газа №3 Чаяндинского месторождения, январь 2018 г.
Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром»Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». «Газпром» повысил прогнозную оценку стоимости строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» с 800 миллиардов руб до 1,1 триллиона руб. Об этом сообщил начальник управления департамента строительства «ПАО Газпром» Андрей Воробьев в рамках телефонной конференции с инвесторами по финансовой отчетности компании. Также была озвучена измененная оценка стоимости Амурского ГПЗ. На начальном этапе стоимость проекта была заявлена на уровне 670 млрд руб., в декабре 2017 г. оценка была повышена до 791 млрд руб. Новая оценка проекта повышена до 950 млрд руб. «На весь период строительства магистральный газопровод „Сила Сибири“ в текущих ценах оценивается с 1,1 трлн рублей, обустройство Чаяндинского месторождения — порядка 450 млрд рублей и Амурский ГПЗ — 950 млрд рублей».
Карта: Пресс-служба ПАО «Газпром»