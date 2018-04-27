«Газпром» определит маршрут продолжения «Турецкого потока» в Европу в ближайшее время 

«Газпром» определит маршрут продолжения газопровода «Турецкий поток» для поставки газа в Европу в ближайшее время, заявил в ходе телефонной конференции компании заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.
«В самое ближайшее время будет сделан окончательный выбор маршрута транспортировки газа. Это позволит газотранспортным операторам сделать работу, которая им отведена в рамках правил, определенных Еврокомиссией», — отметил он.
Медведев пояснил, что в настоящее время обсуждаются два основных варианта.