«Газпром» определит маршрут продолжения «Турецкого потока» в Европу в ближайшее время

«Газпром» определит маршрут продолжения газопровода «Турецкий поток» для поставки газа в Европу в ближайшее время, заявил в ходе телефонной конференции компании заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев «В самое ближайшее время будет сделан окончательный выбор маршрута транспортировки газа. Это позволит газотранспортным операторам сделать работу, которая им отведена в рамках правил, определенных Еврокомиссией », — отметил он. Медведев пояснил, что в настоящее время обсуждаются два основных варианта. Италия, Болгария, Сербия, «Что касается рынков, то они есть — это Греция Венгрия », — добавил он.