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«Газпром» определит маршрут продолжения «Турецкого потока» в Европу в ближайшее время
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«Газпром» определит маршрут продолжения «Турецкого потока» в Европу в ближайшее время 

Rambler News Service 1 час назад
«Газпром» определит маршрут продолжения газопровода «Турецкий поток» для поставки газа в Европу в ближайшее время, заявил в ходе телефонной конференции компании заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.
«В самое ближайшее время будет сделан окончательный выбор маршрута транспортировки газа. Это позволит газотранспортным операторам сделать работу, которая им отведена в рамках правил, определенных Еврокомиссией», — отметил он.
Медведев пояснил, что в настоящее время обсуждаются два основных варианта.
«Что касается рынков, то они есть — это Греция, Италия, Болгария, Сербия, Венгрия», — добавил он.
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