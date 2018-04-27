ВС Татарстана отменил арест акций банка «Ак Барс» на 9,8 млрд рублей по делу Татфондбанка

Приволжский районный суд Казани 28 марта постановил арестовать акции банка, которые принадлежат фонду, на сумму 9,8 млрд рублей по делу о махинациях в обанкротившемся Татфондбанке . По версии следствия, руководство Татфондбанка, зная о предбанкротной ситуации, незаконно вывело имущество, находящееся в залоге по нескольким кредитным договорам, в том числе указанные акции банка «Ак Барс».

"Верховный суд Республики Татарстан отменил постановление об аресте акций банка «Ак Барс», принадлежащих государственному жилищному фонду при президенте Татарстана", — говорится в сообщении.