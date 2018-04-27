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ВС Татарстана отменил арест акций банка «Ак Барс» на 9,8 млрд рублей по делу Татфондбанка
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ВС Татарстана отменил арест акций банка «Ак Барс» на 9,8 млрд рублей по делу Татфондбанка 

ТАСС 29 минут назад
КАЗАНЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана отменил постановление об аресте акций банка «Ак Барс», принадлежащих государственному жилищному фонду при президенте республики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба фонда.
Приволжский районный суд Казани 28 марта постановил арестовать акции банка, которые принадлежат фонду, на сумму 9,8 млрд рублей по делу о махинациях в обанкротившемся Татфондбанке. По версии следствия, руководство Татфондбанка, зная о предбанкротной ситуации, незаконно вывело имущество, находящееся в залоге по нескольким кредитным договорам, в том числе указанные акции банка «Ак Барс».
"Верховный суд Республики Татарстан отменил постановление об аресте акций банка «Ак Барс», принадлежащих государственному жилищному фонду при президенте Татарстана", — говорится в сообщении.
Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 года. По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере арестовали бывшего председателя правления кредитной организации Роберта Мусина, а также несколько других руководящих сотрудников банка. Арбитражный суд Татарстана признал Татфондбанк банкротом.
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