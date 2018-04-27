Новым председателем совета директоров Globaltrans назначен Сергей Мальцев 

Директор по стратегии Globaltrans Сергей Мальцев возглавил совет директоров компании, говорится в сообщении Globaltrans.
Михаэль Зампелас, возглавлявший совет с марта 2013 года, станет старшим независимым неисполнительным директором в составе совета директоров. Он также останется председателем Комитета по назначениям и членом Комитета по вознаграждениям.
Группа Globaltrans — один из крупнейших частных операторов грузовых вагонов и локомотивов в России, осуществляет деятельность в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России, СНГ и стран Балтии и перевозит металлы, нефть и нефтепродукты, уголь и стройматериалы. Акции компании торгуются на Лондонской бирже. По 11,5% акций компании принадлежит бизнесменам Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову через специальные компании, free float составляет 54,5%,