Новым председателем совета директоров Globaltrans назначен Сергей Мальцев

Директор по стратегии Globaltrans Сергей Мальцев возглавил совет директоров компании, говорится в сообщении Globaltrans.

Михаэль Зампелас, возглавлявший совет с марта 2013 года, станет старшим независимым неисполнительным директором в составе совета директоров. Он также останется председателем Комитета по назначениям и членом Комитета по вознаграждениям.