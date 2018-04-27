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Группа «Аэрофлот» в марте увеличила перевозку пассажиров на 7,6% — до 3,9 млн человек
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Группа «Аэрофлот» в марте увеличила перевозку пассажиров на 7,6% — до 3,9 млн человек 

Rambler News Service 1 час назад
Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в марте 2018 года вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,9 млн человек. Авиакомпания «Аэрофлот» за тот же период увеличила перевозку пассажиров на 6,5% до 2,7 млн человек, сообщили в группе.
За три месяца 2018 года группа «Аэрофлот» перевезла 11 млн пассажиров, что на 6,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 7,4 млн пассажиров, что на 5,4% больше, чем годом ранее.
Группа «Аэрофлот» в марте 2018 года ввела в эксплуатацию семь лайнеров: три Airbus А320, один Airbus A321, один Boeing 737-800, один Boeing 777-300 и один SSJ100. По состоянию на 31 марта 2018 года парк группы насчитывал 336 воздушных судов.
Авиакомпания «Аэрофлот» ввела в эксплуатацию пять лайнеров: три Airbus А320, один Airbus A321 и один SSJ100. По состоянию на 31 марта 2018 года парк авиакомпании «Аэрофлот» насчитывал 232 воздушных судна.
В группу «Аэрофлот» входят одноименная авиакомпания «Аэрофлот», авиакомпания «Россия», лоукостер «Победа» и «Аврора».
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