Россиянам предложат подлечиться «Новичком»

Роспатент получил пять заявок на регистрацию товарного знака «Новичок» для розлива алкогольной и безалкогольной продукции, а также для производства лекарств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Заявки на регистрацию товарных знаков поступили от нескольких алкогольных производителей: ООО Виноконьячный завод «Альянс — 1892», ООО «Объединение Золотой Бренд», ООО «Лигал АРТ», ОАО «СИБИАР», а также от частного лица — Виктории Алексеевной.

Заявители хотят зарегистрировать бренды «Новичок», «Novichok» и «Novichek». Первая заявка поступила еще 20 марта, вторая — 27 марта. Еще три поступили в период с 3 по 6 апреля.

«Заявки касаются алкопродукции, фармацевтических изделий. В 2018 году заявки поступили в марте-апреле», — уточнили в Роспатенте.

Ранее российские сельхозпроизводители представили на одной из выставок подсолнечное масло бренда «Новичок». Авторы бренда рассказали, что придумали концепцию и оформление самостоятельно и хотели порадовать участников и посетителей выставки своей шуткой.

«Новичок» — система нервно-паралитических веществ, которая производилась в Советском Союзе. Как заявляли британские власти, именно этим веществом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых 4 марта обнаружили в Солсбери в бессознательном состоянии. В Лондоне уверены, что за покушением на Скрипалей стоят российские власти.