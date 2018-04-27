Китай не будет вносить предоплату за поставки газа по «Силе Сибири»

Китай не будет предоставлять предоплату за поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири», сообщил зампред правления компании Александр Медведев в ходе телефонной конференции.

"Вопрос предоплаты был на повестке дня в ходе обсуждений коммерческих условий контракта, и поскольку предоплата не может не влиять на коммерческие условия, совместно было принято решение от предоплаты отказаться. Будут стандартные условия оплаты наших поставок", — сказал Медведев.

Он также сообщил, что не может раскрыть уровень цены до начала поставок, так как это предусмотрено договоренностями с китайскими коллегами.

"Но могу сказать, что эффективность этих поставок абсолютно сопоставима с эффективностью поставок в Европу", — заключил он.