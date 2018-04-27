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Китай не будет вносить предоплату за поставки газа по «Силе Сибири»
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Китай не будет вносить предоплату за поставки газа по «Силе Сибири» 

Прайм 1 час назад
Китай не будет предоставлять предоплату за поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири», сообщил зампред правления компании Александр Медведев в ходе телефонной конференции.
"Вопрос предоплаты был на повестке дня в ходе обсуждений коммерческих условий контракта, и поскольку предоплата не может не влиять на коммерческие условия, совместно было принято решение от предоплаты отказаться. Будут стандартные условия оплаты наших поставок", — сказал Медведев.
Он также сообщил, что не может раскрыть уровень цены до начала поставок, так как это предусмотрено договоренностями с китайскими коллегами.
"Но могу сказать, что эффективность этих поставок абсолютно сопоставима с эффективностью поставок в Европу", — заключил он.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Поставки газа должны начаться 20 декабря 2019 года.
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