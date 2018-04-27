Брянская область в 2018 году сократит объем госдолга на 10% за счет увеличения бюджета

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Власти Брянской области планируют сократить объем госдолга в текущем году на 10% за счет увеличения доходов бюджета региона на 1,6 млрд рублей, сообщили в пятницу в правительстве области. Ранее депутаты Брянской областной думы приняли бюджет региона с профицитом в 300 млн рублей и уровнем госдолга около 11,5 млрд рублей.

"Проектом закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрено увеличение доходов областного бюджета на 2018 год в объеме 1,617 млрд рублей, из которых налоговые и неналоговые доходы увеличены на 644 млн рублей. За счет остатков, сложившихся на счете областного бюджета на 1 января, планируется уменьшить объем привлечения банковских кредитов, а оставшиеся 322 млн рублей направить на расходы областного бюджета. В результате объем государственного долга снизится на 10%", — уточнили в правительстве региона.

Ранее депутаты Брянской облдумы приняли бюджет региона с объемом доходов порядка 55,4 млрд рублей, расходов — 55,1 млрд рублей. Бюджет региона одобрен с профицитом второй год подряд, на 2017 год доходность казны на момент принятия бюджета составила 900 млн рублей, которую также была направили на сокращение госдолга.