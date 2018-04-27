Ещё
Брянская область в 2018 году сократит объем госдолга на 10% за счет увеличения бюджета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Брянская область в 2018 году сократит объем госдолга на 10% за счет увеличения бюджета 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Брянской области планируют сократить объем госдолга в текущем году на 10% за счет увеличения доходов бюджета региона на 1,6 млрд рублей, сообщили в пятницу в правительстве области. Ранее депутаты Брянской областной думы приняли бюджет региона с профицитом в 300 млн рублей и уровнем госдолга около 11,5 млрд рублей.
"Проектом закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрено увеличение доходов областного бюджета на 2018 год в объеме 1,617 млрд рублей, из которых налоговые и неналоговые доходы увеличены на 644 млн рублей. За счет остатков, сложившихся на счете областного бюджета на 1 января, планируется уменьшить объем привлечения банковских кредитов, а оставшиеся 322 млн рублей направить на расходы областного бюджета. В результате объем государственного долга снизится на 10%", — уточнили в правительстве региона.
Ранее депутаты Брянской облдумы приняли бюджет региона с объемом доходов порядка 55,4 млрд рублей, расходов — 55,1 млрд рублей. Бюджет региона одобрен с профицитом второй год подряд, на 2017 год доходность казны на момент принятия бюджета составила 900 млн рублей, которую также была направили на сокращение госдолга.
В этом году бюджет Брянской области является социально ориентированным — почти 59% процентов будет направлено на социальные расходы. По инициативе губернатора региона Александра Богомаза, на втором заседании областной думы шестого созыва приняли решение об увеличении расходов на здравоохранение, отдельные мероприятия в сфере культуры и образования. Более 2,1 млрд рублей составят бюджетные инвестиции на развитие инфраструктуры, что на 813,4 млн рублей больше, чем в нынешнем году.
ТАСС: последние новости
"Саратовские авиалинии" обвинили МАК в клевете Nord Stream 2 привлекла у партнеров средств на общую сумму в €2 млрд Экс-глава "Почты России" Страшнов возглавит "Еврохим"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о новом Атласе мира149
Путин поблагодарил россиян за понимание153
На Украине захотели забрать Крымский мост196
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине277
Умер Геннадий Печников1
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение