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В Карелии планируют построить комбинат по производству графита за 1,5 млрд рублей
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В Карелии планируют построить комбинат по производству графита за 1,5 млрд рублей 

ТАСС 2 часа назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 27 апреля. /ТАСС/. Горнообогатительный комбинат по производству графита планируют создать в Лахденпохском районе Карелии за 1,5 млрд рублей к 2022 году. На предприятии организуют до 100 рабочих мест, сообщили в пятницу ТАСС в управлении инвестиционной и промышленной политики министерства экономического развития и промышленности республики.
"ООО «Промышленные инвестиции» планирует реализовать проект, который предполагает добычу, обогащение графитовой руды, производство высокочистого графита, производство сферического графита для литий-ионных батарей, графитовых смазок. Горно-обогатительный комбинат планируется разместить в Лахденпохском районе Карелии. Стоимость проекта — 1,5 млрд рублей", — уточнили в управлении.
По данным министерства, срок реализации проекта — до 2022 года. Проектная мощность завода — 20 тыс. тонн в год. Планируемое количество новых рабочих мест — до 100.
Как рассказал ТАСС управляющий партнер компании «Промышленные инвестиции» Александр Александров, работы по геологоразведке практически завершены, проект находится на стадии защиты запасов. Строительство комбината планируют начать к 2020 году. «В России графитовые месторождения достаточно редкие, есть те, где бедная порода, и экономически неэффективно извлекать руду. По тем исследованиям, которые мы сделали, руда Ихальского месторождения обогатима и коммерчески интересна», — отметил он.
По данным администрации Лахдепохского района, Ихальское месторождение графита расположено в 5 км южнее станции Ихала железной дороги Петрозаводск — Сортавала — Санкт— Петербург. Суммарные запасы и прогнозные ресурсы графита рудных объектов, расположенных в Ихальском рудном поле, превышают 17 млн тонн. По запасам оно является одним из крупнейших в Европе.
В 2005 году компании «Промышленные инвестиции» на срок до 2025 года предоставили лицензию на право разведки и добычи графитовых руд.
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