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ВЭБ оценил синергию от объединения «Глобэкса» и Связь-банка в 3 млрд рублей
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ВЭБ оценил синергию от объединения «Глобэкса» и Связь-банка в 3 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
ВЭБ оценил синергетический эффект объединения «Глобэкс» и Связь-банка примерно в 3 млрд руб. в части операционных расходов, сообщил журналистам первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.
«С точки зрения бизнес-модели, объединение — намного более правильное решение в настоящий момент, потому что оно ведет к оптимизации расходов этой группы. С учетом того, что скажем так, у них сегодня очень схожие рыночные предложения, мы посчитали, где-то синергетический эффект будет порядка 3 млрд рублей по OPEX при объединении», — сказал он.
ВЭБ планирует вынести вопрос об объединении Связь-банка и «Глобэкса» на рассмотрение наблюдательного совета в апреле, сообщал ранее журналистам глава банка развития Сергей Горьков.
Санатором «Глобэкса» и Связь-банка с 2008-2009 годов является ВЭБ. Стратегия банка развития предполагала продажу обеих кредитных организаций до конца 2017 года, однако сделках до сих пор не было объявлено.
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