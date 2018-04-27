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«Газпром» предупредил о росте цен на газ для СНГ
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Газпром предупредил о росте цен на газ для СНГ 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Зампредседателя правления Газпрома Александр Медведев заявил, что средняя цена на газ для СНГ, установленная компанией в размере 162 доллара за тыс. кубометров, может вырасти в 2018 году.
«В прошлом году средняя цена (при поставках в страны СНГ — прим. ВЗГЛЯД) составила 162 доллара, я думаю, что в этом году эта цена будет несколько выше», — сказал Медведев, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что экспортная цена на газ при поставках в страны дальнего зарубежья может составить в 2018 году около 230 долларов за 1 тыс. кубометров.
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