Добыча ExxonMobil в США стала рентабельной, но основная прибыль, зарабатывается за рубежом

ExxonMobil предоставила отчетность за первый квартал 2018 г. Чистая прибыль крупнейшей по капитализации компании в мире выросла в январе — марте этого года на 16% по сравнению с тем же периодом 2017 г, достигнув $4,65 млрд При этом выручка за указанный период увеличилась в годовом выражении на 16,3% — до $68,21 млрд

Несмотря на ободряющие финансовые показатели, добыча углеводородов, которая включает помимо обычной нефти битум, синтетическую нефть и ШФЛУ (широкую фракцию легких углеводородов) за первые три месяца 2018 г снизилась до 2216 тыс. барр. /сут. — на 117 тыс. барр. /сут.

Добыча природного газа в первом квартале 2018 г. снизилась до 10 038 млн куб. футов/сут. по сравнению 10 908 млн куб. футов/сут. за аналогичный период годом ранее.

Добыча нефти на территории США в январе — марте 2018 г принесла прибыль размере $429 млн по сравнению с убытком $18 млн в январе — марте 2017 г.

Однако в последнем квартале прошлого года прибыль от добычи нефти в США составила фантастическую сумму — $7,061 млрд Такой размер прибыли можно объяснить «бухгалтерскими уловками» в связи с фискальной реформой Трампа, в соответствии с которой налог на прибыль корпораций значительно снизился — с 31% до 21%. После снижения корпоративного налога ExxonMobil перенес центр прибыли из-за рубежа в США, что получило отражение в отчетности. Налоговая реформа Трампа позволила «вывести из тени доходы, полученные за рубежом» и показать в последнем квартале 2017 г значительную прибыль — в 16 раз больше, чем в январе — марте этого года, несмотря на более низкие цены нефть.

В первом квартале добыча ExxonMobil на территории США составила 523 тыс. барр. /сут против 513 тыс. барр. /сут. годом ранее. Однако капитальные затраты крупнейшей американской нефтяной компании подскочили с $704 млн до $1,25 млрд

Добыча ExxonMobil в США стала рентабельной исключительно благодаря росту нефтяных котировок. Средняя цена на WTI — эталонный сорт для Западного полушария — в январе — марте 2018 г составила $62,88/барр. по сравнению с $51,83/барр. в первом квартале 2017 г. ANS (American North Slope) — сорт нефти, которую добывает ExxonMobil на северном побережье Аляски — выросла еще больше с $53,93/барр. до $67,16/барр.

Рост нефтяных котировок и снижение налогов позволили ExxonMobil сделать добычу американской нефти рентабельной, несмотря большие операционные издержки и значительное увеличение капитальных затрат. При этом, ExxonMobil продолжает извлекать основную прибыль, добывая углеводороды за пределами США, а также от своих нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.

Налоговая реформа Трампа дала американским нефтяным компаниям стимул для расширения производства на территории США. Однако себестоимость добычи в США по-прежнему остается очень высокой по сравнению с добычей в других странах. Несмотря на многочисленные заявления представителей американских компаний о постоянном понижении себестоимости производства, рентабельность добычи нефти в США — как сланцевой, так и обычной — возможна только при высоких ценах даже в условиях благоприятного налогового климата, который создал Трамп. Отчетность ExxonMobil за первый квартал 2017 г. тому подтверждение.

В начале года пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила о намерении ExxonMobil в течение пяти лет инвестировать $50 млрд развитие бизнеса на территории США. По заявлениям главы нефтяной компании Даррена Вудса , инвестиции будут направлены в разработку Permian Basin — крупнейшего месторождения сланцевой нефти — и создание объектов инфраструктуры в Западном Техасе и на побережье Мексиканского залива.