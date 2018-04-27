«Саратовские авиалинии» обвинили МАК в клевете 

Компания "Саратовские авиалинии" обратилась в прокуратуру и следственное управление СК по Саратовской области с заявлением о клевете со стороны Межгосударственного авиационного комитета из-за обвинений в убийствах после крушения Ан-148 в Подмосковье. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в компании-авиаперевозчике.
"Коллективное обращение от трех сотрудников компании было подано в прокуратуру и следственный комитет Саратовской области. Сотрудник МАК заявил о том, что компания виновна в убийстве 71 человека", — сказали в компании.