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«Саратовские авиалинии» обвинили МАК в клевете
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«Саратовские авиалинии» обвинили МАК в клевете 

ТАСС 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Компания "Саратовские авиалинии" обратилась в прокуратуру и следственное управление СК по Саратовской области с заявлением о клевете со стороны Межгосударственного авиационного комитета из-за обвинений в убийствах после крушения Ан-148 в Подмосковье. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в компании-авиаперевозчике.
"Коллективное обращение от трех сотрудников компании было подано в прокуратуру и следственный комитет Саратовской области. Сотрудник МАК заявил о том, что компания виновна в убийстве 71 человека", — сказали в компании.
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