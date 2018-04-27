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НЛМК может выплатить дивиденды за I квартал в размере 34,3 млрд рублей
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НЛМК может выплатить дивиденды за I квартал в размере 34,3 млрд рублей 

Rambler News Service 40 минут назад
Совет директоров группы НЛМК на заседании 27 апреля 2018 года рекомендовал акционерам на годовом общем собрании 8 июня 2018 года утвердить дивиденды за первый I текущего года в размере 5,73 рубля на одну акцию. Общая сумма дивидендов может составить 34,34 млрд рублей.
Сумма дивидендов эквивалентна 100% свободного денежного потока группы НЛМК за I квартал 2018 года по МСФО.
Ранее на заседании 5 марта 2018 года совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за IV квартал 2017 года в размере 3,36 рубля на одну акцию.
Общая сумма дивидендов за 2017 года может составить 14,04 рубля на акцию, что соответствует 100% чистой прибыли группы НЛМК за 2017 год в размере $1,4 млрд
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