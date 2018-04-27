«Лукойл» начнет в мае бурение в рамках II очереди освоения месторождения имени Корчагина

«Лукойл» начнет в мае 2018 года эксплуатационное бурение в рамках второй очереди освоения месторождения имени Юрия Корчагина на шельфе Каспийского моря, говорится в сообщении компании.

«Начало бурения в рамках второй очереди освоения месторождения запланировано на май 2018 года», — отмечает компания.

В настоящее время «Лукойл» завершил установку верхнего строения блок-кондуктора (мини-платформы). Блок-кондуктор предназначен для бурения скважин с целью разработки запасов восточной части месторождения.

Нефть и газ через систему подводных трубопроводов будут перекачиваться на основную платформу для подготовки и последующей отгрузки на берег.