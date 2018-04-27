РЖД ввели фиксированные цены на «Сапсаны» с 3 по 13 мая

РЖД зафиксировали цены на ряд скоростных поездов «Сапсан» в отдельные даты в период с 3 мая по 13 мая, сообщили в компании.

«Приобрести билеты во все классы обслуживания всех поездов «Сапсан» отправлением 8 и 9 мая можно по сниженной фиксированной стоимости. Так, например, стоимость билета в экономический класс поезда «Сапсан» на участке Санкт-Петербург Москва составляет 2,005 тыс. рублей, на участке Санкт-Петербург — Нижний Новгород — 2,368 тыс. рублей, а на участке Москва — Нижний Новгород — 952 рубля», — говорится в сообщении.

Условия акции также распространяются на ряд поездов «Сапсан», отправляющихся в отдельные даты в период с 3 по 13 мая 2018 года.

Высокоскоростные поезда «Сапсан» начали курсировать по российским железным дорогам в декабре 2009 года. Всего сейчас в парке РЖД 16 таких поездов, они используются на маршрутах между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.