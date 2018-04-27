Ещё
РЖД ввели фиксированные цены на «Сапсаны» с 3 по 13 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РЖД ввели фиксированные цены на «Сапсаны» с 3 по 13 мая 

Rambler News Service 1 час назад
РЖД зафиксировали цены на ряд скоростных поездов «Сапсан» в отдельные даты в период с 3 мая по 13 мая, сообщили в компании.
«Приобрести билеты во все классы обслуживания всех поездов «Сапсан» отправлением 8 и 9 мая можно по сниженной фиксированной стоимости. Так, например, стоимость билета в экономический класс поезда «Сапсан» на участке Санкт-Петербург — Москва составляет 2,005 тыс. рублей, на участке Санкт-Петербург — Нижний Новгород — 2,368 тыс. рублей, а на участке Москва — Нижний Новгород — 952 рубля», — говорится в сообщении.
Условия акции также распространяются на ряд поездов «Сапсан», отправляющихся в отдельные даты в период с 3 по 13 мая 2018 года.
Высокоскоростные поезда «Сапсан» начали курсировать по российским железным дорогам в декабре 2009 года. Всего сейчас в парке РЖД 16 таких поездов, они используются на маршрутах между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.
Rambler News Service: последние новости
«Сумма» приостановила все переговоры по продаже НМТП до выяснения ситуации с акционером Петр Фрадков назначен руководителем временной администрации Промсвязьбанка «Домашние деньги» допустили технический дефолт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине236
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН31
Путин заявил о новом Атласе мира126
На Украине захотели забрать Крымский мост110
В США рассекречен доклад с обвинениями в адрес России15
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение