ЕБРР не намерен выходить из капитала Мосбиржи

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), владеющий 6,1% акций Московской биржи, не намерен снижать свою долю в ближайшее время ни со стратегической точки зрения, ни на фоне геополитических осложнений.

"Это хороший актив. Они хорошо развиваются и являются очень хорошим примером для других бирж в этом регионе с точки зрения стратегии развития, а также выбора продуктов и инструментов, которые торгуются на одной площадке", — сказал Куусвек, в ответ на вопрос о планах ЕБРР.

Московская биржа образована в декабре 2011 г. в результате слияния двух основных российских биржевых групп — ММВБ (год основания 1992) и РТС (год основания 1995). Биржа провела первичное публичное размещение своих акций в феврале 2013 года на собственной торговой площадке.

26 апреля 2018 г. годовое общее собрание акционеров ПАО «Московская биржа» приняло решение направить на выплату дивидендов 12,45 млрд руб. или 5,47 руб. на одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных в 2017 г. промежуточных дивидендов общий объем средств, выплачиваемых в виде дивидендов по итогам 2017 г., составит 18,12 млрд руб. (7,96 руб. на одну акцию) или 89% от чистой прибыли по МСФО.