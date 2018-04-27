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Эффект от проектов ВЭБа достиг 0,34% ВВП
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Эффект от проектов ВЭБа достиг 0,34% ВВП 

Вести Экономика 35 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика» Операционная прибыль группы ВЭБ до создания резервов по итогам 2017 года составила 25,5 млрд руб., говорится в пресс-релизе банка.
Нетто-результат группы в 2017 году без учета господдержки лучше аналогичного показателя 2016 года. В сравнении с 2016 годом объем и характер требуемой господдержки серьезно изменился.
«Однако крайне важно, что институт развития получает государственную поддержку, которая позволяет ему реализовывать важнейшие для развития экономики России проекты. Теперь это не только поддержка ликвидности и капитала Банка, но и наших инновационных финансовых инструментов», — отмечает первый заместитель председателя Внешэкономбанка − член правления Николай Цехомский.
Стоит отметить, что совокупный эффект от реализации проектов ВЭБа в 2017 г. составил 0,34% ВВП (0,33% в 2016 г.). По итогам 2017 года кредитный портфель составил 14,6% от объема банковских кредитов на срок свыше 3 лет, что отражает важную роль Внешэкономбанка в долгосрочном кредитовании России.
На конец 2017 года ВЭБ принимал участие в финансировании 222 проектов общей стоимостью 4 485,4 млрд руб. с объемом участия ВЭБа в размере 2 303,3 млрд руб. В том числе портфель финансируемых ВЭБом проектов включал 109 проектов в приоритетных стратегических отраслях на общую сумму 2 398,0 млрд руб. с участием ВЭБа в размере 878,4 млрд руб.
Объем выданных ВЭБом за 2017 год кредитов составил 189 млрд руб. Это не только предоставление финансирования по ранее заключенным соглашениям, но и запуск новых проектов в таких отраслях, как авиастроение, инфраструктура, поддержка экспорта и высокотехнологические производства.
В 2017 году расходы на создание резервов под обесценение активов, приносящих процентный доход, составили 250 млрд руб., уменьшившись более чем в два раза по сравнению с 2016 годом (510 млрд руб.), в том числе расходы на создание резервов по кредитному портфелю снизились с 489 млрд руб. за 2016 год до 226 млрд руб. за 2017 год.
Досоздание резервов в рамках трансформации старого кредитного портфеля стало основной причиной убытка за 2017 год в размере 287,7 млрд руб. по сравнению с величиной убытка 2016 года в 111,9 млрд руб.
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