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ОПЕК+ может начать учитывать инвестиции в нефтяную отрасль для оценки балансировки рынка
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ОПЕК+ может начать учитывать инвестиции в нефтяную отрасль для оценки балансировки рынка 

Rambler News Service 45 минут назад
Страны ОПЕК и независимые производители нефти, участвующие в соглашении по сокращению уровня нефтедобычи (сделка ОПЕК+), могут начать учитывать уровень инвестиций в нефтяную отрасль для оценки балансировки нефтяного рынка, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Он пояснил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ дал поручение техническому комитету ОПЕК+ и секретариату ОПЕК сделать анализ, какие показатели дополнительно можно учитывать для оценки балансировки рынка. Одним из таких показателей может быть уровень инвестиций на рынке.
«По результатам встречи в Джедде, в Саудовской Аравии было дано поручение техническому комитету и секретариату ОПЕК проанализировать все возможные показатели, которые относятся к балансировке рынка, включая инвестиции, среднесуточное количество запасов, чтобы можно было на следующем заседании, в июне обратиться к этим предложениям», — отметил Новак.
20 апреля 2018 года в городе Джедда (Саудовская Аравия) состоялось восьмое заседание министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет на 21 июня 2018 года в Вене.
Следующая министерская встреча стран ОПЕК и независимых производителей нефти (ОПЕК+) состоится 23 июня 2018 года в Вене.
30 ноября 2016 года в Вене прошел саммит ОПЕК, где страны — члены картеля достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей — и определили квоты для стран. 10 декабря 2016 года в Вене прошла встреча производителей нефти, не входящих в ОПЕК. По итогам встречи было подписано соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки начиная с января 2017 года. Россия подтвердила согласие сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.
Суммарное сокращение добычи странами ОПЕК и странами, не входящими в картель, составит 1,758 млн баррелей в сутки.
24–25 мая 2017 года в Вене прошла встреча представителей ОПЕК и независимых производителей. В ходе встречи стороны приняли решение продлить действие соглашения до конца первого квартала 2018 года на текущих условиях. 30 ноября 2017 года соглашение было продлено до конца 2018 года.
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