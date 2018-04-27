S&P подтвердило рейтинг «Русгидро» на уровне «ВВВ-» 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "Русгидро" на уровне «BBB-», прогноз — «стабильный». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
"Хотя мы и считаем, что кредитоспособность «Русгидро» улучшилась, рейтинг остается на уровне суверенного рейтинга в иностранной валюте России и отражает наши ожидания высокого уровня поддержки компании со стороны государства", — отмечается в сообщении.
Прогноз «стабильный» отражает прогноз по суверенными рейтингам, уточняет агентство.
Группа «Русгидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «Русгидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт. Крупнейшими акционерами «Русгидро» являются Российская Федерация (60,6%) и банк ВТБ (13,3%).