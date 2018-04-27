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«Вятавтодор» собирается взыскать с «АРПТ» 21 миллион рублей
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«Вятавтодор» собирается взыскать с «АРПТ» 21 миллион рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Кировский «Вятавтодор» обратился в арбитражный суд Кировской области с иском о взыскании с «АРПТ» 21,2 млн рублей. Карточка дела пока содержит лишь дату обращения в суд (25 апреля) и сумму исковых требований — 21 млн 247 тыс. 696 рублей.
Судя по всему, этот иск является продолжением финансового спора между московской компанией и «Вятавтодора», который работал у нее на субподряде при освоении «дорожного миллиарда» в прошлом году. В начале апреля арбитраж взыскал с кировской компании в пользу «АРПТ» 46,3 млн рублей как «неосновательное обогащение», а также более 786 тысяч рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами и расходы по госпошлине в сумме 200 тысяч рублей. В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик переданные материалы не полностью израсходовал, оставшуюся часть использовал на собственные нужды.
«Вятавтодор» подал встречный иск на московскую компанию и попросил взыскать задолженность по различным договорам на сумму 52 млн рублей, однако арбитраж это заявление отклонил как не связанное с исполнением вышеуказанного договора.
Напомним, в 2017 году «АРПТ» ремонтировало трассу Киров-Русское, асфальт на которой буквально через несколько месяцев начал разрушаться. На ремонт этой дороги выделены дополнительные средства — более 13 млн рублей.
Фото: администрация города Кирова
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