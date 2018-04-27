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Минфин разрешит участникам госзакупок открывать несколько спецсчетов
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Минфин разрешит участникам госзакупок открывать несколько спецсчетов 

Ведомости 1 час назад
Минфин России сегодня сообщил, что малый бизнес, обязанный с июля 2018 г. вносить обеспечение для участия в торгах по госзакупкам на специальные счета, сможет открывать несколько таких спецсчетов.
«На состоявшемся 26 апреля 2018 года заседании Рабочей группы было поддержано предложение об исключении из проекта постановления, регулирующего открытие и использование спецсчетов, ограничения на одновременное наличие у участника закупки только одного специального счета с введением возможности одновременного открытия нескольких спецсчетов в различных банках», — говорится в комментарии Минфина.
Ранее «Опора России» подсчитала, что из-за новых правил малый и средний бизнес за полгода может потерять свыше 100 млрд руб. из-за того, что в поправках прописан лишь один спецсчет на участника.
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