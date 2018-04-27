Минфин разрешит участникам госзакупок открывать несколько спецсчетов

Минфин России сегодня сообщил, что малый бизнес, обязанный с июля 2018 г. вносить обеспечение для участия в торгах по госзакупкам на специальные счета, сможет открывать несколько таких спецсчетов.

«На состоявшемся 26 апреля 2018 года заседании Рабочей группы было поддержано предложение об исключении из проекта постановления, регулирующего открытие и использование спецсчетов, ограничения на одновременное наличие у участника закупки только одного специального счета с введением возможности одновременного открытия нескольких спецсчетов в различных банках», — говорится в комментарии Минфина.

Ранее «Опора России» подсчитала, что из-за новых правил малый и средний бизнес за полгода может потерять свыше 100 млрд руб. из-за того, что в поправках прописан лишь один спецсчет на участника.