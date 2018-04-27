Новикомбанк в 2017 году получил 4,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Новикомбанк , входящий в госкорпорацию «Ростех» , в 2017 году получил чистую прибыль по МСФО в размере 4,1 млрд рублей против убытка годом ранее, сообщается в материалах банка.

Отмечается, что капитализация полученной прибыли позволила группе увеличить объем собственных средств на 74% — до 8,8 млрд рублей. Таким образом, полученная прибыль используется для дальнейшего расширения деятельности Новикомбанка, инвестиций в сеть точек продаж, информационную инфраструктуру и т.д.

Активы группы по итогам 2017 года превысили 356 млрд рублей, показав рост в 1,6 раза. Объем кредитного портфеля увеличился на 40% — до 161,8 млрд рублей. Доходность акционерного капитала группы достигла 59% годовых.

"Это лучший результат за последние 15 лет. Он достигнут благодаря тому, что мы кардинально изменили подход к формированию кредитной политики и процедурам принятия решений. Это отразилось как на росте кредитного портфеля, так и на увеличении остатков на счетах клиентов, что, безусловно, говорит о доверии наших партнеров", — отметила председатель правления банка Елена Георгиева

По данным ЦБ РФ, на 1 января 2018 года Новикомбанк занимает 29-е место по объему активов среди российских банков.