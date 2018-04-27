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«Русал» придумал новый способ обхода санкции США
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«Русал» Дерипаски придумал новый способ обхода санкции США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Металлургическая компания «Русал» намерена тотально обновить совет директоров, чтобы Минфин США вычеркнул компанию из своего санкционного списка. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в компании. Если это решение не поможет компании, «Русал» намерен вовсе отказаться от поставок алюминия за рубеж и сосредоточиться на российском рынке.
Компания рассчитывает, что обновление совета директоров позволит смягчить санкции США и компания продолжит работать на мировом рынке. «"Русал" находится в контакте с американскими властями и надеется, что этих мер будет достаточно для удаления компании из санкционного списка», — заявил один из источников агентства.
Он также отметил, что «Русал» намерен сохранить за бизнесменом Олегом Дерипаской 48 процентов акций компании — так как санкции, согласно американскому законодательству, должны вводиться при владении 50 процентами акций.
В случае отсутствия компромисса в дискуссии с американскими властями компания, видимо, рассчитывает на широкую поддержку российского правительства — заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко рассказал ТАСС, что компании Дерипаски Русал и En+ уже предложили желаемые меры господдержки, правда, о чем именно они просили чиновник раскрывать не стал.
Ранее в пятницу, 27 апреля, российская компания призвала не верить источникам зарубежных информационных агентств Reuters и Bloomberg, назвав их информацию «вымыслом». В четверг, 26 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что Дерипаска не пойдет на поводу у Минфина США и не откажется от контроля над «Русалом».
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