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Ресурсная база для «Арктик СПГ-2». Лицензию на Утреннее месторождение продлили до 2120 года
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Ресурсная база для «Арктик СПГ-2». Лицензию на Утреннее месторождение продлили до 2120 года 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
НОВАТЭК продлил лицензию на Утреннее (Салмановское) месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе до 2120 года.
Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Марк Джетвей. Ранее лицензия на месторождение действовала до 2031 года.
«Мы расширили границы Утреннего месторождения и продлили лицензию до 2120 года», — сказал Джетвей.
По его словам, в первом квартале компания получила разрешение Роснедр по расширению границ участка, это увеличит запасы газа примерно на 6%, — сообщает «Прайм». В феврале НОВАТЭК заплатил 167 млн рублей за расширение границ Утреннего месторождения, которое является основной ресурсной базой для проекта «Арктик СПГ-2». В октябре Марк Джетвей говорил, что компания прирастил запасы Утреннего месторождения на 320 млрд кубометров газа и 33 млн тонн жидких углеводородов. Таким образом, по состоянию на конец октября 2017 года запасы Утреннего месторождения по категории ABC1+C2 составили около 1,6 триллиона кубометров природного газа и 65 млн тонн жидких углеводородов.
«Арктик СПГ-2» — второй проект НОВАТЭКа, связанный с производством сжиженного природного газа после «Ямал СПГ». Завод будет состоять из трех технологических линий мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.
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