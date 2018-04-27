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Югра отдаст 1,2 миллиарда из «Сотрудничества» на нужды «Транснефти» через ямальские руки
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Югра отдаст 1,2 миллиарда из «Сотрудничества» на нужды «Транснефти» через ямальские руки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правительство Югры утвердило проект соглашения «Корпорацией Развития», Тюменской областью и Ямалом, по которому последний получит 1,226 млрд рублей из бюджета программы «Сотрудничества», неиспользованных ХМАО по итогам 2017 года.
Согласно соглашению, правительство Югры обязуется перераспределить 1,226 млрд рублей, оставшихся после реализации мероприятий программы «Сотрудничество» в 2017 году, в пользу Ямала. При этом на счета ямальской казны деньги поступят из бюджета Тюменской области.
Ямал, в свою очередь, использует средства, чтобы выкупить дополнительную эмиссию акций «Корпорации Развития» (1,226 млн штук) в срок до 7 декабря текущего года. После этого бумаги будут безвозмездно переданы в собственность правительства Югры.
Как говорится в документе, действия всех сторон соглашения направлены на «повышение контроля за использованием бюджетных инвестиций» при строительстве объектов инфраструктуры трубопровода «Заполярье — Пурпе» силами «Корпорации Развития» и ее дочерних обществ. Напомним, соответствующее соглашение между тремя субъектами, полномочным представительством президента в УрФО и «Транснефтью» было заключено еще в марте 2010 года. При этом «Корпорация развития» тогда носила прежнее название — «Корпорация Урал Промышленный — Урал Полярный».
Отметим, как поясняет источник в правительстве Югры, знакомый с ситуацией, мотивом для выбора подобной схемы финансирования соглашения с «Транснефтью» стал тот факт, что власти региона, по сути, не могут контролировать целевое использование выделенных средств на территории ЯНАО.
«Тюмень давно выполнила свои обязательства перед «Транснефтью», Югра и Ямал — еще нет. И сейчас объекты в рамках этого соглашения остались только на территории ЯНАО. Мы не можем контролировать целевое использование этих денег в другом регионе. У ямальских властей такая возможность есть. Поэтому был выбран такой вариант, который, в общем-то, устраивает всех», — рассказывает собеседник.
Отметим, параллельно в ходе сегодняшнего заседания правительства Югры было принято решение об изменении распределения средств программы «Сотрудничество» на 2018 год. Сумма будет изменена именно на 1,226 млрд рублей, средства будут сняты с пункта «Приобретение нежилых объектов для размещения органов власти, учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, государственных и муниципальных учреждений».
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