РЖД снизили чистую прибыль в I квартале на 35%

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) получила чистую чистую прибыль по итогам работы в I квартале 2018 года в размере 9,2 млрд рублей по РСБУ против 14,1 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка возросла на 5,4%, до 431,262 млрд рублей.

«Снижение финансовых показателей связано с отсутствием индексации грузовых тарифов в январе 2018 года. При этом закупочные цены для РЖД на материалы и топливо выросли с начала года», — сообщил RNS представитель компании, комментируя финансовые результаты первого квартала.