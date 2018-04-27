Ещё
РЖД снизили чистую прибыль в I квартале на 35%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РЖД снизили чистую прибыль в I квартале на 35% 

Rambler News Service 35 минут назад
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) получила чистую чистую прибыль по итогам работы в I квартале 2018 года в размере 9,2 млрд рублей по РСБУ против 14,1 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.
Выручка возросла на 5,4%, до 431,262 млрд рублей.
«Снижение финансовых показателей связано с отсутствием индексации грузовых тарифов в январе 2018 года. При этом закупочные цены для РЖД на материалы и топливо выросли с начала года», — сообщил RNS представитель компании, комментируя финансовые результаты первого квартала.
Rambler News Service: последние новости
«Сумма» приостановила все переговоры по продаже НМТП до выяснения ситуации с акционером Петр Фрадков назначен руководителем временной администрации Промсвязьбанка «Домашние деньги» допустили технический дефолт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию682
Джигарханян захотел умереть дома46
Путин поделился планом развитии России155
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве124
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»107
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение