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Xerox и Fujifilm возобновили переговоры о слиянии
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Xerox и Fujifilm возобновили переговоры о слиянии 

Ведомости 41 минуту назад
Сумма сделки может составить $6,1 млрд, передает Reuters. Переговоры возобновлены после того, как Xerox под давлением инвесторов попросила пересмотреть условия сделки.
Пресс-секретарь Fujifilm подтвердил факт возобновления переговоров. «Это правда, мы получили запрос на повторное обсуждение сделки с Xerox», — уточнил он.
Представитель Xerox также подтвердил возобновление переговоров. Компании обсуждают возможное увеличение размера вознаграждения, которое будет выплачено акционерам Xerox, пояснил он.
Инвесторы Карл Айкан и Дарвин Дисон, владеющие 15% Xerox, выступают против слияния. По их мнению, соглашение об объединении компаний недооценивает стоимость Xerox. По их мнению, сделка «запутанная». Бизнесмены ранее предложили вместо слияния сменить совет директоров Xerox и монетизировать интеллектуальную собственность американской компании в области цифровой печати.
Стремясь к более устойчивой позиции на рынке, Fujifilm Holdings и Xerox решили объединиться. По условиям одобренного в январе этого года компаниями соглашения совместное предприятие Fuji Xerox должно выкупить 75% акций Fujifilm. В свою очередь Fujifilm приобретет 50,1% акций Xerox.
В марте главный исполнительный директор Fujifilm Шигетака Комори выразил надежду, что компании преодолеют разногласия.
Xerox была основана еще в 1906 г. и десятилетиями доминировала на рынке копировальных машин. С появлением новых цифровых технологий прибыль и продажи компании стали снижаться. Рыночная капитализация Xerox оценивается приблизительно $7,7 млрд, при этом чистый долг превышает $4 млрд Крупнейшим акционером компании является инвестор Карл Айкан. Он владеет 9,7% акций.
В 1962 г. компании для присутствия на азиатском рынке создали совместное предприятие Fuji Xerox. Продажи компании составляют около $10 млрд в год, 75% его акций принадлежит Fujifilm.
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