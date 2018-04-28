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Суд заблокировал слияние Xerox с Fujifilm
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Суд заблокировал слияние Xerox с Fujifilm 

Ведомости 1 час назад
Суд Нью-Йорка временно заблокировал слияние американской Xerox и японской Fujifilm, передает Bloomberg. Такое решение принято из-за иска одного из крупнейших акционеров Xerox, миллиардера Дарвина Дисона к американской компании.
Дисон обвинил гендиректора Xerox Джеффа Джейкобсона в преследовании собственных интересов при заключении сделки, в частности, тот был заинтересован в сохранении рабочего места. Он действовал не в интересах акционеров, считает Дисон. По его мнению, гендиректор пошел на сделку без разрешения акционеров.
Судья Бэрри Острагер пришел к выводу, что Джейкобсон знал, что с 10 ноября компания ищет ему замену. Соответствующее решение одобрил совет директоров. «Существует множество доказательств того, что он сотрудничал с Fuji, чтобы сделать себя незаменимым для сделки», — сказал судья.
Представитель Xerox назвал в суде иск Дисона «крайне неискренним» и попросил судью отклонить его. Xerox собирается обжаловать решение суда о блокировке сделки, уточнил он. «Джефф Джекобсон всегда вел себя максимально честно в должности гендиректора и в переговорах с Fujifilm», — говорилось в предыдущем заявлении совета директоров Xerox. «Ни в одном из случаев он не превышал полномочия, предоставленные ему председателем совета директоров», — утверждали в компании.
Fujiflim рассматривает различные варианты дальнейших действий, в том числе возможность обжалования решения суда, сказал пресс-секретарь японской компании.
«Я благодарен, что суд принял меры по защите акционеров Xerox», — говорится в заявлении Дисона, опубликованном после решения суда.
В конце апреля Fujifilm Holdings и американская Xerox возобновили переговоры о слиянии. Сумма сделки может составить $6,1 млрд, сообщал Reuters. Переговоры были возобновлены после того, как Xerox под давлением инвесторов попросила пересмотреть условия сделки. Инвесторы Карл Айкан и Дарвин Дисон, владеющие в совокупности 15% Xerox, выступают против слияния. Они считают, что соглашение об объединении компаний недооценивает стоимость Xerox.
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