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Нефтяная компания «Нефтиса» начнет использовать искусственный интеллект для разработки месторождений
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Нефтяная компания «Нефтиса» начнет использовать искусственный интеллект для разработки месторождений 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Компания «Нефтиса», входящая в состав Промышленно-финансовой группы «САФМАР» Михаила Гуцериева, инициировала пилотный проект по управлению заводнением месторождений с помощью искусственных нейронных сетей
В рамках проекта дочернее предприятие компании ООО «КанБайкал» совместно с сотрудниками Тюменского института нефти и газа приступили к внедрению программного комплекса «Атлас-Управление заводнением». Проект призван решить задачи оптимизации процесса закачки воды в пласт, увеличить добычу нефти и снизить эксплуатационные затраты. В настоящее время НК осуществляет добычу нефти на 108 лицензионных участках в семи крупных регионах РФ.
По прогнозам специалистов, внедрение технологии обеспечит прирост по базовой добыче нефти в 10-15% и снизит операционную себестоимость на 10%.
Компания «Нафтиса» продолжает внедрение цифровых технологий для оптимизации себестоимости извлечения нефти, что стало возможным благодаря использование методов искусственного интеллекта.
Один из таких методов — искусственные нейронные сети — вычислительная система с огромным количеством параллельно функционирующих простых процессоров с множеством связей. Она способна обрабатывать большой объем данных, работать с нелинейными взаимосвязями и изменяющимися условиями. Еще одно преимущество искусственных нейронных сетей заключается в снижении вероятности ошибок из-за «человеческого фактора» при принятии управленческих решений.
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