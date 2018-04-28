«Квадра» увеличит финансирование ремонтной программы в 2018 году до 5,5 млрд рублей

Энергетическая компания «Квадра» увеличит финансирование ремонтной программы в 2018 году более чем на 20% по сравнению с показателем прошлого года — до 5,5 млрд руб., говорится в сообщении компании.

«В этом году мы увеличили вложения в обновление теплосетевого комплекса и генерирующих мощностей почти на миллиард. Общий объем финансирования составляет 5,5 млрд руб.», — отметил заместитель генерального директора, главный инженер «Квадрв» Евгений Жадовец, слова которого приводит пресс-служба компании.

Как отмечает «Квадра», в последние три года наблюдается последовательное сокращение количества нештатных ситуаций на тепловых сетях. Так, во время текущего отопительного сезона на магистральных трубопроводах было зафиксировано 114 инцидентов — это почти на 30% ниже, чем за аналогичный период 2015 — 16 годов и на 10% меньше, чем в прошлом ОЗП.

«Этот показатель напрямую связан с увеличением объемов капитальных ремонтов в 2016 и 2017 годах», — подчеркивает компания.