Компания «АвтоВАЗ» получила прибыль впервые за шесть лет

В 2018 году «АвтоВАЗ» получил прибыль в размере 609 миллионов рублей. Эта тенденция наблюдается впервые за несколько лет, сообщило ИА Nation News.

Выручка российской компании в первом квартале 2018 года увеличилась на 40%, до 64,756 миллиарда рублей. Операционная прибыль — 2,1 миллиарда рублей. Финансовые расходы не изменились — 1,976 миллиарда рублей. За аналогичный период 2017 года убыток «АвтоВАЗа» составил 2,8 миллиарда рублей.

За три месяца продано 79 114 автомобилей, что на 29% больше, чем в прошлом году. Из них 20,1% приходится на долю Lada.

Во втором и третьем квартале 2018 года ожидается рост российской экономики, который составит по 0,4% за каждый из указанных периодов. Девальвация рубля окажет влияние на российскую экономику, только если будет продолжительной. К коротким воздействиям реальный сектор обрел устойчивость.