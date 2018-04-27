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Компания «АвтоВАЗ» получила прибыль впервые за шесть лет
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Компания «АвтоВАЗ» получила прибыль впервые за шесть лет 

360tv.ru 10 минут назад
В 2018 году «АвтоВАЗ» получил прибыль в размере 609 миллионов рублей. Эта тенденция наблюдается впервые за несколько лет, сообщило ИА Nation News.
Выручка российской компании в первом квартале 2018 года увеличилась на 40%, до 64,756 миллиарда рублей. Операционная прибыль — 2,1 миллиарда рублей. Финансовые расходы не изменились — 1,976 миллиарда рублей. За аналогичный период 2017 года убыток «АвтоВАЗа» составил 2,8 миллиарда рублей.
За три месяца продано 79 114 автомобилей, что на 29% больше, чем в прошлом году. Из них 20,1% приходится на долю Lada.
Во втором и третьем квартале 2018 года ожидается рост российской экономики, который составит по 0,4% за каждый из указанных периодов. Девальвация рубля окажет влияние на российскую экономику, только если будет продолжительной. К коротким воздействиям реальный сектор обрел устойчивость.
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