Банк ВТБ получил награды Global Trade Review

ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в Восточной Европе по итогам 2017 года по версии британского издания Global Trade Review, сообщается в пресс-релизе ВТБ. В 2017 году ВТБ реализовал более 800 сделок торгового и экспортного финансирования с контрагентами из 50 стран. Банк оказывал поддержку внешнеторговой деятельности клиентов в основных отраслях экономики, в том числе в нефтегазовой, транспортной, машиностроительной, химической, металлургической и других.

"Награды авторитетного международного издания в очередной раз подтверждают эффективность финансовых решений банка ВТБ, как в сфере классического торгового финансирования, так и в рамках индивидуальных проектов под покрытие экспортных кредитных агентств. Профессионализм нашей команды, применение ведущих мировых практик и инновационный подход позволяют нам удерживать лидирующие позиции на данном рынке", — заявил первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев

Для ВТБ это уже третья награда от международного издания Global Trade Review в третий раз присуждает награду ВТБ, отмечается в пресс-релизе кредитной организации. Также банк является обладателем наград авторитетных журналов Global Finance и Trade & Forfaiting Review как лучший банк по торговому финансированию в 2016-2018 годах.