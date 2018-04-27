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Банк ВТБ получил награды Global Trade Review
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Банк ВТБ получил награды Global Trade Review 

Газета.Ru 28 минут назад
ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в Восточной Европе по итогам 2017 года по версии британского издания Global Trade Review, сообщается в пресс-релизе ВТБ. В 2017 году ВТБ реализовал более 800 сделок торгового и экспортного финансирования с контрагентами из 50 стран. Банк оказывал поддержку внешнеторговой деятельности клиентов в основных отраслях экономики, в том числе в нефтегазовой, транспортной, машиностроительной, химической, металлургической и других.
"Награды авторитетного международного издания в очередной раз подтверждают эффективность финансовых решений банка ВТБ, как в сфере классического торгового финансирования, так и в рамках индивидуальных проектов под покрытие экспортных кредитных агентств. Профессионализм нашей команды, применение ведущих мировых практик и инновационный подход позволяют нам удерживать лидирующие позиции на данном рынке", — заявил первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.
Для ВТБ это уже третья награда от международного издания Global Trade Review в третий раз присуждает награду ВТБ, отмечается в пресс-релизе кредитной организации. Также банк является обладателем наград авторитетных журналов Global Finance и Trade & Forfaiting Review как лучший банк по торговому финансированию в 2016-2018 годах.
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